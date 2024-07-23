Литовские военнослужащие отправляются на международную операцию НАТО "Блестящий щит"

Противоминный корабль Skalvis (М53) под командованием капитан-лейтенанта Андрюса Нарбутаса с 26 июля на пять месяцев примкнет к 1-й группе противоминных кораблей постоянной боеготовности НАТО, сообщает Литовская армия.

В сообщении подчеркивается, что впервые в истории Военно-морского флота Литвы (ВМС Литвы) литовскому тральщику будет причислена бригада водолазов-саперов из зарубежной страны – Португалии.

„В состав экипажа войдут 6 военнослужащих, которые вместе с нашими моряками будут выполнять задачи до октября. Позже португальцев заменят литовские водолазы-саперы ВМС Литвы“, – говорится в пресс-релизе.