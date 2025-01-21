Литовские пограничники перехватили метеозонды с контрабандой сигарет

Также были задержаны 2 внедорожника, которыми пользовались некоторые из лиц, задержанных пограничниками в ходе проведенных вышеупомянутых мероприятий.

Также сотрудники СОГГ задержали 9 граждан Литвы, подозреваемых в причастности к этой контрабанде. Одни из них попали в засаду пограничников, когда пытались забрать доставленные с помощью метеозондов сигареты , другие были задержаны неподалеку при выяснении обстоятельств вышеупомянутых происшествий.

Как обычно, ко всем этим грузам были прикреплены GPS-передатчики. В результате этих рейдов на складах пограничников появилось 5400 пачек сигарет, доставленных в Литву таким путем.

По итогам 2024 года, пограничники перехватили в общей сложности 226 партий контрабанды, отправленных из Беларуси с помощью метеозондов, в этом году – 40.

За весь 2022 год не было ни одного случая контрабанды из Беларуси на метеозонде, в 2023 г. было зафиксировано всего 3 таких попытки.

По данным СОГГ, есть ряд причин, по которым лица, занимающиеся незаконной деятельностью, стали все чаще выбирать „дистанционные“ способы перевозки контрабанды, особенно метеозонды.

Контрабандистам стало гораздо сложнее осуществлять свою незаконную деятельность после установки на границе с Беларусью физического барьера из защитного ограждения и концертины для защиты от наплыва мигрантов.