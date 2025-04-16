Литовская военная академия закрывает свои двери для граждан России, Беларуси и Китая

Данное решение по предложению Министерства обороны было одобрено Кабинетом министров в среду.

Министерство обороны инициировало данные изменения для того, чтобы военнослужащие с гражданством враждебных Литве государств не стали потенциальными мишенями для разведслужб и спецслужб таких стран. Это также призвано обеспечить лояльность солдат Литовскому государству.

После утверждения изменений курсанты ЛВА должны будут сообщить начальнику Академии о наличии у них гражданства другой страны. Если выяснится, что это гражданство из перечня враждебных государств, курсант будет отчислен или исключен из Академии.