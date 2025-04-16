Литовская военная академия закрывает свои двери для граждан России, Беларуси и Китая

Данное решение по предложению Министерства обороны было одобрено Кабинетом министров в среду.
Министерство обороны инициировало данные изменения для того, чтобы военнослужащие с гражданством враждебных Литве государств не стали потенциальными мишенями для разведслужб и спецслужб таких стран. Это также призвано обеспечить лояльность солдат Литовскому государству.
После утверждения изменений курсанты ЛВА должны будут сообщить начальнику Академии о наличии у них гражданства другой страны. Если выяснится, что это гражданство из перечня враждебных государств, курсант будет отчислен или исключен из Академии.
Отмечается, что курсанты, которые будут отчислены из ЛВА по причине несообщения о наличии у них гражданства враждебного государства, будут отчислены из академии и должны будут заплатить за свое обучение.
В декабре прошлого года Сейм постановил, что лица c российским, белорусским или китайским гражданством не смогут служить в Вооруженных силах Литвы и Союзе стрелков.