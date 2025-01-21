Литовская таможня выявила контрабанду сигарет в трех машинах, прибывших из Беларуси

Прибывшие с территории Беларуси граждане этой страны таким образом пытались перевезти в общей сложности более 3 тыс. пачек сигарет, сообщает КСТ.
Первым попался гражданин Беларуси, прибывший 17 января в 8.30 час. из Беларуси в Медининкайский пункт пропуска на автомобиле BMW X5, в котором, после рентгенологической проверки, таможенники обнаружили тайники с сигаретами.
Около 17.00 час. сотрудники пункта пропуска Медининкай также обнаружили сигареты в прибывшем из Беларуси автомобиле Mercedes-Benz. Около полуночи таким же способом – после рентгеновской проверки – в руки таможенников попал BMW X6, в котором они также обнаружили тайники с табачными изделиями.
Всеми автомобилями управляли граждане Беларуси, а сигареты в машинах были спрятаны в различных местах: в тайниках под сиденьями, под автомобильными порогами, под передней панелью приборов и т. д. Все эти тайники для сигарет являются традиционными и хорошо известны литовским таможенникам.
Всего было обнаружено 3030 пачек белорусских сигарет NZ Gold и Minsk Superslims стоимостью 13 573 евро с учетом налогов.
Нарушителям составили протоколы об административных правонарушениях за контрабанду, им грозит штраф от 2 тыс. евро до 6 тыс. евро.
Таможенники также задержали все три автомобиля контрабандистов, которые будут конфискованы. Позднее такие автомобили как правило передаются для нужд Украины.
В прошлом году литовская таможня передала Украине в качестве гуманитарной помощи 114 конфискованных автомобилей.