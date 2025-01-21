Литовская таможня выявила контрабанду сигарет в трех машинах, прибывших из Беларуси

Прибывшие с территории Беларуси граждане этой страны таким образом пытались перевезти в общей сложности более 3 тыс. пачек сигарет, сообщает КСТ.

Первым попался гражданин Беларуси, прибывший 17 января в 8.30 час. из Беларуси в Медининкайский пункт пропуска на автомобиле BMW X5, в котором, после рентгенологической проверки, таможенники обнаружили тайники с сигаретами.

Около 17.00 час. сотрудники пункта пропуска Медининкай также обнаружили сигареты в прибывшем из Беларуси автомобиле Mercedes-Benz. Около полуночи таким же способом – после рентгеновской проверки – в руки таможенников попал BMW X6, в котором они также обнаружили тайники с табачными изделиями.