2024.06.03 17:40

Литовская таможня ужесточает контроль над экспортом легковых автомобилей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Литовская таможня сообщает, что со вторника при оформлении экспорта, реэкспорта и транзитной перевозки автомобилей не старше пяти лет, в обязательном порядке будут требоваться дополнительные документы, подтверждающие ненарушение ограничений международных санкций.

Также при экспорте, реэкспорте или транзите автомобилей не старше пяти лет вместе с дополнительными документами в обязательном порядке в таможню должна будет подаваться декларация, в которой производитель подтверждает, что ему известен пользователь произведенного им товара и он уверен, что товар не будет использован в обход условий применения международных санкций.

Кроме того, с 4 июня текущего года при экспорте, реэкспорте или транзите легкового автомобиля, приобретенного физическим лицом, в Беларусь вывезти автомобиль сможет только владелец.

Таможня применяет ужесточенные меры в рамках подписанного в Вильнюсе 9 мая этого года Пятистороннего европейского таможенного соглашения о применении единых контрольных мер по реализации санкций.

Литовская таможня руководствуется регламентом Европейского союза об ограничительных мерах с учетом действий России по дестабилизации ситуации в Украине, который запрещает прямую или опосредованную продажу, поставку, передачу или экспорт физическому или юридическому лицу, субъекту или организации в России или для использования в России.

В случае выявления таможней факта регистрации автомобилей, экспортированных в третьи страны, в России, это будет считаться нарушением регламента ЕС. В отношении экспортера, после уведомления об этом, будет начато расследование.

Также экспортеру будет запрещено осуществлять экспортные таможенные процедуры в отношении легковых автомобилей до завершения расследования, то есть до выяснения всех обстоятельств, связанных с регистрацией экспортированного легкового автомобиля в России.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии