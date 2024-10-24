Литовская таможня усиливает контроль за посылками в поездах из России, чтобы не допустить перевозку предметов для российской армии

Они используются для проверки как посылок, так и сами вагоны, сообщила в четверг Криминальная служба таможни (КСТ).

При этом используются и иные методы проверки, а в дальнейшем планируется ужесточать контроль.

Это ответ на непрекращающиеся попытки перевезти поездами из Калининградской области России военной продукции, предназначенной для российских военных, в основном – камуфляжной формы или ее частей, маскировочных сетей для военной техники.

Менее чем за месяц уже задержано шесть таких партий: 27-29 сентября были задержаны маскировочные сети для орудий.

1, 2 и 4 октября сотрудники снова задержали маскировочные сети, камуфляжные штаны и маскировочный комбинезон.

9 октября был задержан 21 камуфляжный костюм и 50 камуфляжных подушек.

Маскировочные сети относятся к военному грузу, и для их перевозки требуется единоразовое разрешение, выдаваемое уполномоченным лицом министра обороны Литвы. В настоящее время такие разрешения не выдаются.