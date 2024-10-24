2024.10.24 13:09

Литовская таможня усиливает контроль за посылками в поездах из России, чтобы не допустить перевозку предметов для российской армии

 
ru.DELFI.lt
ELTA

Литовская таможня усиливает контроль за посылками в поездах из России, чтобы не допустить перевозки предметов, предназначенных для российских вооруженных сил – для проверки почтовых вагонов из Калининградской области литовские таможенники начали активно использовать мобильные ручные сканеры.

Они используются для проверки как посылок, так и сами вагоны, сообщила в четверг Криминальная служба таможни (КСТ).

При этом используются и иные методы проверки, а в дальнейшем планируется ужесточать контроль.

Это ответ на непрекращающиеся попытки перевезти поездами из Калининградской области России военной продукции, предназначенной для российских военных, в основном – камуфляжной формы или ее частей, маскировочных сетей для военной техники.

Менее чем за месяц уже задержано шесть таких партий:

  • 27-29 сентября были задержаны маскировочные сети для орудий.

  • 1, 2 и 4 октября сотрудники снова задержали маскировочные сети, камуфляжные штаны и маскировочный комбинезон.

  • 9 октября был задержан 21 камуфляжный костюм и 50 камуфляжных подушек.

Маскировочные сети относятся к военному грузу, и для их перевозки требуется единоразовое разрешение, выдаваемое уполномоченным лицом министра обороны Литвы. В настоящее время такие разрешения не выдаются.

Камуфляжные штаны и костюмы в соответствии с Регламентом Совета относятся к одежде, специально предназначенной для маскировки.

Эти грузы, которые, по оценкам таможенников, предназначены для российских сил, воюющих против Украины, обычно отправляются членами различных добровольческих организаций, действующих в Калининградской области России.

Такие конфискованные товары Литовская таможня передает в качестве поддержки Украине.

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