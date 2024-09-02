2024.09.02 15:54

Литовская таможня получит рентгеновскую систему из Великобритании, она заменит китайское оборудование

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Medininkų pasienio kontrolės punktas
Medininkų pasienio kontrolės punktas
ФОТО: VSAT

Китайская рентгеновская система на литовской таможне заменяется оборудованием из Великобритании – в Литву доставлена недавно приобретенная мобильная таможенная система рентгеновского контроля Rapiscan Eagle M60.

Новые приобретенные рентгеновские аппараты западного производства постепенно заменят китайское рентгеновское оборудование, сообщили в Департаменте таможни.

В среду новое рентгеновское оборудование будет доставлено и продемонстрировано на дорожном посту Мядининкай. Осмотреть его приедет министр финансов Гинтаре Скайсте.

„Мы приобрели новые мобильные рентгеновские системы для контроля контрабанды и подсанкционных товаров. Это важный шаг в дальнейшей защите Литовского государства“, - говорит генеральный директор Департамента таможни Дарюс Жвиронас.

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