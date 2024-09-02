Литовская таможня получит рентгеновскую систему из Великобритании, она заменит китайское оборудование

В среду новое рентгеновское оборудование будет доставлено и продемонстрировано на дорожном посту Мядининкай. Осмотреть его приедет министр финансов Гинтаре Скайсте.

„Мы приобрели новые мобильные рентгеновские системы для контроля контрабанды и подсанкционных товаров. Это важный шаг в дальнейшей защите Литовского государства“, - говорит генеральный директор Департамента таможни Дарюс Жвиронас.