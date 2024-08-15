2024.08.15 17:00

Литовская помощь Украине: переданы прицепы, бронемашины и противодронные системы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Литовская помощь Украине
Литовская помощь Украине
ФОТО: kam.lt

Погрузчики, прицепы и раскладушки для военных прибыли в Украину в четверг, сообщает Министерство национальной обороны Литвы.

По данным Министерства национальной обороны Литвы, всего в августе будет передано 14 бронемашин М113, пусковые комплексы малой дальности по защите воздушного пространства с ракетами, противодронные системы, индивидуальные противодронные подавители, вездеходы с запчастями, оружие, боеприпасы, дымовые заряды, аксессуары к оружию и их части.

В этом году Литва также поставила в Украину боеприпасы 155-мм калибра, бронемашины М577, бронемашины М113, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, систему дистанционного подрыва RISE- 1, генераторы и разобранные части самолета L-39ZA Albatros, сообщили в ведомстве.

Подсчитано, что с начала войны Литва оказала Украине военную поддержку на сумму более 641 млн евро.

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