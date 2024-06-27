Литовская армия закупит инженерные средства противомобильности на сумму более 4 млн евро

„Приобретение средств противомобильности и защита наших границ — важный шаг в сдерживании. Последние закупки, осуществленные Агентством оборонных ресурсов при Министерстве обороны, являются крайне необходимыми инженерными средствами, которые позволят установить заграждения и охранные позиции там, где они необходимы в случае военной агрессии“, – цитируется в пресс-релизе министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.