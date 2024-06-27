2024.06.27 12:18

Литовская армия закупит инженерные средства противомобильности на сумму более 4 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
инженерные средства противомобильности
инженерные средства противомобильности
ФОТО: Kam.lt | Delfi

Литовская армия закупит инженерные средства противомобильности на сумму более 4 млн евро. Планируется, что закупленные противотанковые надолбы „зубы дракона“, сборные „ежи“ и „испанские лошади“, а также бетонные дорожные заграждения будут переданы армии до конца этого года.

„Приобретение средств противомобильности и защита наших границ — важный шаг в сдерживании. Последние закупки, осуществленные Агентством оборонных ресурсов при Министерстве обороны, являются крайне необходимыми инженерными средствами, которые позволят установить заграждения и охранные позиции там, где они необходимы в случае военной агрессии“, – цитируется в пресс-релизе министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

В Министерстве национальной обороны (Минобороны) подчеркивают, что эти меры необходимы для создания парков инженерных средств, которые планируется создать на различных участках территории Литвы, граничащей с Беларусью и Калининградской областью.

Всего планируется создать 27 таких парков.

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