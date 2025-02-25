Литовская армия: в настоящее время угрозы нападения нет, но необходимо готовиться

„Для того, чтобы произошло нападение на Литву, должны существовать два условия: во-первых, вражеские силы должны быть развернуты вблизи границ Литвы, и, во-вторых, должно быть известно намерение их использовать. В настоящее время военная разведка отслеживает действия России в Украине, и нет признаков того, что силы и средства перебрасываются ближе к Литве“, - говорится в посте армии в Facebook.

„(Нужно – ELTA) готовиться. Солдаты должны вооружаться и тренироваться, чтобы выполнять свою задачу, и гражданские лица – тоже. Каждый из нас, от певца до школьника, играет важную роль в жизни общества, и если мы продолжаем играть эту роль несмотря на то, что мы боимся, мы создаем самую настоящую всеобщую оборону, о которой сейчас так часто говорят“, - добавляет армия.