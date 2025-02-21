Литовская армия: в этом году на базовых курсах подготовки комендантских единиц планируется обучить 1 000 солдат

„С 17 февраля в Алитусе проходит 5-й базовый курс подготовки комендантских единиц, в котором принимают участие 90 граждан Литвы из разных регионов Литвы. В ходе десятидневного курса граждане, постоянно проживающие в казармах, приобретают необходимые знания и навыки для выполнения функций, предусмотренных для комендантских единиц“, - указывается в сообщении армии.