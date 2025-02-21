2025.02.21 16:22

Литовская армия: в этом году на базовых курсах подготовки комендантских единиц планируется обучить 1 000 солдат

 
ru.DELFI.lt
ELTA
курсы подготовки
курсы подготовки
ФОТО: kariuomene.lt

В этом году на базовых курсах подготовки комендантских единиц планируется обучить 1 тыс. солдат, сообщает Литовская армия.

„С 17 февраля в Алитусе проходит 5-й базовый курс подготовки комендантских единиц, в котором принимают участие 90 граждан Литвы из разных регионов Литвы. В ходе десятидневного курса граждане, постоянно проживающие в казармах, приобретают необходимые знания и навыки для выполнения функций, предусмотренных для комендантских единиц“, - указывается в сообщении армии.

В ходе курсов совершенствуются индивидуальные военные навыки, участники знакомятся с уставом Вооруженных сил Литвы, оружием, тактикой, топографией, инженерным делом, а также приобретают навыки оказания первой медицинской помощи.

Подготовку военнослужащих комендантских частей проводят инструкторы 1-го отряда Дайнавского округа Добровольческих сил охраны края (ДСОК), а также приглашенные инструкторы Военной полиции.

В военное время комендантская единица наделяется отдельными функциями и структурой. В военных комендатурах могут служить все граждане Литвы, подходящие по индивидуальным характеристикам, опыту, подготовке и квалификации.

В мирное время комендантские единицы будут комплектоваться кадровыми военнослужащими, военнообязанными из числа подготовленного резерва, комендантскими стрелками Союза стрелков Литвы и гражданскими лицами. В мирное время их военную подготовку обеспечивает ДСОК.

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