Литовская армия призывает 10 000 военных запаса для участия в учениях

 
ELTA
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Lietuvos kariuomenės pratybos laikinai įrengtoje lauko ligoninėje
Lietuvos kariuomenės pratybos laikinai įrengtoje lauko ligoninėje
ФОТО: Lietuvos kariuomenė

В апреле-мае этого года для участия в учениях будут призваны более 10 тыс. военнослужащих действующего военного запаса. Планируется призвать более 2,5 тыс. военных для участия в крупнейших за годы независимости учениях "Гром Перкунаса 2024" (Perkūno griausmas 2024).

По мнению Литовской армии, национальные учения будут исключительными по своей сложности, масштабности и реалистичности.

При этом совместно будут тренироваться Стратегический штаб, Объединенный штаб Вооруженных сил, в который входят представители Литовской армии, Службы охраны государственной границы (СОГГ), Службы общественной безопасности (СОБ) и Службы охраны первых лиц государства (СОПЛГ), а также элементы дивизионно-бригадного командования.

Также эти учения пройдут в контексте учений НАТО совместно с союзными силами Польши, Германии и Соединенных Штатов Америки. В ходе учений будет отрабатываться оборона государства в целом, с учетом имеющихся оборонных планов, в них примут участие более 4 тыс. военнослужащих Литовской армии, а также представители союза стрелков и муниципальных образований.

Учения "Гром Перкунаса 2024" проводятся с целью координирования усилий армии, государственных учреждений, органов самоуправления и, отчасти, гражданского населения, небезразличного к обороне Государства, с определением для них нужного направления.

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