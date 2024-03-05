Литовская армия призывает 10 000 военных запаса для участия в учениях

По мнению Литовской армии, национальные учения будут исключительными по своей сложности, масштабности и реалистичности.

При этом совместно будут тренироваться Стратегический штаб, Объединенный штаб Вооруженных сил, в который входят представители Литовской армии, Службы охраны государственной границы (СОГГ), Службы общественной безопасности (СОБ) и Службы охраны первых лиц государства (СОПЛГ), а также элементы дивизионно-бригадного командования.

Также эти учения пройдут в контексте учений НАТО совместно с союзными силами Польши, Германии и Соединенных Штатов Америки. В ходе учений будет отрабатываться оборона государства в целом, с учетом имеющихся оборонных планов, в них примут участие более 4 тыс. военнослужащих Литовской армии, а также представители союза стрелков и муниципальных образований.