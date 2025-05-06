Литовская армия представит почти трехнедельные учения Griffin Lightning 2025

В ходе учений над территорией страны будут осуществляться полеты немецких военных вертолетов.

Как указывает Литовская армия, в страну будет переброшено около 30 немецких военных воздушных судов: ударные вертолеты TIGER, транспортные вертолеты NH90, тяжелые транспортные вертолеты CH-53 и легкие многоцелевые вертолеты EC135. Полеты будут охватывать большую часть территории Литвы и приграничных районов. Отмечается, что некоторые полеты будут осуществляться на предельно малых высотах – около 150 метров.