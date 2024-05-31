2024.05.31 15:30

Литовская армия получила шведские ракеты для системы обороны Patriot

 
стоимость ракет составляет около 15 млн евро
ELTA
ru.DELFI.lt
Patriot sistema
Patriot sistema
ФОТО: dpa / Scanpix
В четверг Литовской армии были доставлены ракеты типа Bolide для шведской системы обороны ближнего действия.

Как сообщает Министерство обороны, общая стоимость этих ракет составляет около 15 млн евро.

Ракеты типа Bolide предназначены для зенитного ракетного комплекса малой дальности RBS-70. Как указывает министерство, они помогут обеспечить более эффективное выполнение задач воздушной обороны.

Контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на закупку ракет Bolide и MK-2, управляемых ракетным комплексом RBS-70, был подписан осенью 2022 года.

Батальон ПВО Литовской армии оснащен ракетными комплексами типа RBS-70.

По словам министерства, эта система ближнего действия была выбрана из-за ее чрезвычайной простоты обслуживания, мобильности и устойчивости к электромагнитным помехам.

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