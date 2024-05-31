Литовская армия получила шведские ракеты для системы обороны Patriot

Ракеты типа Bolide предназначены для зенитного ракетного комплекса малой дальности RBS-70. Как указывает министерство, они помогут обеспечить более эффективное выполнение задач воздушной обороны.
Контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на закупку ракет Bolide и MK-2, управляемых ракетным комплексом RBS-70, был подписан осенью 2022 года.
Батальон ПВО Литовской армии оснащен ракетными комплексами типа RBS-70.
По словам министерства, эта система ближнего действия была выбрана из-за ее чрезвычайной простоты обслуживания, мобильности и устойчивости к электромагнитным помехам.