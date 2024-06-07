2024.06.07 12:12

Литовская армия получила приобретенные в прошлом году тяжелые погрузчики

 
ELTA
Тяжелые погрузчики
Тяжелые погрузчики
ФОТО: kam.lt

Министерство обороны в пятницу сообщило, что Литовской армии доставлены тяжелые погрузчики, предназначенные для выполнения различных логистических задач.

Контракт на закупку тяжелых погрузчиков был подписан в январе прошлого года. Указывается, что техника стоимостью 17 млн евро была закуплена у итальянского производителя Magni.

Приобретенные тяжелые погрузчики предназначены для погрузки тяжеловесных грузов, контейнеров, боеприпасов и оборудования массой до 25 тонн. Они также будут служить для ремонта тяжелой боевой техники и выполнения других инженерных и полигонных задач.

В 2024 году более 45 проц. оборонного бюджета, или почти 1 млрд евро, планируется направить на модернизацию Литовской армии.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии