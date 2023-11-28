Литовская армия получила первую партию новых военных внедорожников

"Литовская армия может радоваться новыми военными внедорожниками "Mercedes-Benz" G 350 d. Эти внедорожники незаменимы как для задач мирного времени, так и для тыловых операций", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

В ведомстве указывают, что все внедорожники планируется доставить в 2024 году. Они будут использоваться практически во всех воинских частях Литовской армии, с помощью них военнослужащие будут выполнять задачи мирного времени, тыловые логистические и другие операции, говорится в пресс-релизе.