Литовская армия получила партию дронов стоимостью 2,5 млн евро

„Шаг за шагом мы расширяем возможности различных типов дронов в Литовской армии. Это не только позволит нам подготовить больше операторов дронов, но и укрепит наши оперативные возможности“, - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас.

Как указывает Министерство обороны, беспилотники Parrot Anafi UKR были разработаны в рамках международной программы по обеспечению украинских сил эффективной многоцелевой платформой микро-класса. Эти дроны приспособлены для работы в сложных условиях радиоэлектронной борьбы. В ближайшее время планируется обучить первых операторов этих дронов.