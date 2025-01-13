2025.01.13 17:47

Литовская армия и Litgrid объявляют о сотрудничестве в целях повышения безопасности подводной инфраструктуры

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Baltijos jūra
Baltijos jūra
ФОТО: Sipa / Scanpix

В понедельник Литовская армия подписала соглашение с оператором литовской системы передачи электроэнергии Litgrid, согласно которому была достигнута договоренность о повышении безопасности стратегической инфраструктуры в Балтийском море.

Стороны договорились об обмене информацией о зафиксированных нарушениях, замеченной нехарактерной деятельности и обновлении действующих мер безопасности.

„Масштаб и характер угроз критически важной морской инфраструктуре требуют тесного сотрудничества. Радует, что такое сотрудничество происходит постоянно, а подписание соглашения о сотрудничестве между Военно-морским флотом Литовской армии с Litgrid в дальнейшем позволит его структурировать и обеспечить всестороннюю эффективность“, – цитируется в сообщении командующий ВМФ, адм. Гедрюс Пременяцкас, подписавший соглашение с Litgrid.

По мнению представителей Литовской армии, это соглашение позволит ВМФ участвовать в процессах защиты инфраструктуры и просвещения населения в целях повышения осведомленности о безопасности этой важной инфраструктуры и важности энергетической безопасности Литвы.

Сотрудничество с Litgrid позволит укрепить оборонные механизмы и обеспечить защиту Балтийского моря и его подводных структур от возможных внешних угроз.

В декабре прошлого года вышел из строя подводный электрический кабель, соединяющий Эстонию и Финляндию.

Финляндию и Эстонию соединяют два кабеля EstLink — мощностью 350 МВт и 650 МВт. 25 декабря в 12.26 час. из-за аварии была отключена линия постоянного тока EstLink 2 мощностью 650 МВт. Эстонские и финские системные операторы Elering и Fingrid проводят работы и пытаются найти место неисправности в Балтийском море.

По предварительным данным финских должностных лиц, основная версия поломки электрокабеля EstLink 2 – саботаж, поскольку 25 декабря, помимо данного электрокабеля, были повреждены еще 3 морских кабеля.

Президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X призвал предотвратить риск, исходящий от кораблей российского теневого флота.

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