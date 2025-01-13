Литовская армия и Litgrid объявляют о сотрудничестве в целях повышения безопасности подводной инфраструктуры

„Масштаб и характер угроз критически важной морской инфраструктуре требуют тесного сотрудничества. Радует, что такое сотрудничество происходит постоянно, а подписание соглашения о сотрудничестве между Военно-морским флотом Литовской армии с Litgrid в дальнейшем позволит его структурировать и обеспечить всестороннюю эффективность“, – цитируется в сообщении командующий ВМФ, адм. Гедрюс Пременяцкас, подписавший соглашение с Litgrid.