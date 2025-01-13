Линкявичюс о заявлениях Трампа про Гренландию: не надо спешить с апокалиптическими выводами

„Официальная реакция сдержанная, выдержанная и с оптимизмом смотрящая в будущее. (...) есть какое-то чувство солидарности и, думаю, позиция - выждать и не бросаться в дискуссии, сохранить здравый ум - верная“, – сказал Линкявичюс.
По его словам, такие провокационные заявления - не только стиль Трампа, но и, возможно, оправдавшаяся психология, помогающая осуществить амбиции.
„Многие комментаторы поведения Трампа говорят, что это его стиль – он шокирует партнеров, ему нравится, когда его называют непрогнозируемым, это его хорошее качество. Он словно поднимает планку, смотрит, какой будет реакция, проводит разведку, потом появляется большая свобода действий, ведь на другой стороне появляется больше напряжения – это такая психология. Быть может, прежде она оправдывала себя, вон он и повторяет ее снова“, – предположил собеседник.
По словам Линкявичюса, сейчас не стоит ввязываться в острые дискуссии и делать поспешные выводы.
„Я думаю, правильно было бы сейчас не ввязываться. Если выбранный президент сейчас будет смотреть, как себя ведут другие, другим тоже надо смотреть, что будет и не спешить с апокалиптическими выводами“, – заметил он.
Напомним, что Трамп заявил о претензиях на Гренландию. Эксперты полагают, что США могут попробовать купить остров у Дании, заключить соглашение о партнерстве или использовать силу.