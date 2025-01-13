Линкявичюс о заявлениях Трампа про Гренландию: не надо спешить с апокалиптическими выводами

„Официальная реакция сдержанная, выдержанная и с оптимизмом смотрящая в будущее. (...) есть какое-то чувство солидарности и, думаю, позиция - выждать и не бросаться в дискуссии, сохранить здравый ум - верная“, – сказал Линкявичюс.

„Многие комментаторы поведения Трампа говорят, что это его стиль – он шокирует партнеров, ему нравится, когда его называют непрогнозируемым, это его хорошее качество. Он словно поднимает планку, смотрит, какой будет реакция, проводит разведку, потом появляется большая свобода действий, ведь на другой стороне появляется больше напряжения – это такая психология. Быть может, прежде она оправдывала себя, вон он и повторяет ее снова“, – предположил собеседник.