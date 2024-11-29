Линге: Офис президента становится четвертым партнером коалиции

„Практически включение кандидатуры Кястутиса Будриса в Правительство является де-факто символическим вовлечением четвертого партнера по коалиции. Действительно странно видеть, почему социал-демократы таким образом избегают ответственности за внешнюю политику“, – заявил М. Линге в пятницу в эфире Žinių radijas, подчеркнув, что видит роль президента не только в формировании, но и непосредственном участии в деятельности будущего правительства.

„Посмотрим, как будет выполняться конституционная норма – статья 84, самый первый пункт о функциях президента гласит, что президент решает вопросы внешней политики и проводит внешнюю политику совместно с правительством. Так где же „совместно“? Здесь больше совместно с собою, со своей командой. Власть и влияние сосредоточены именно в руках, принадлежащих президенту“, – заявил консерватор о важности принципа разделения властей.