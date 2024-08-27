2024.08.27 15:58

Лидеры стран Балтии подписали декларацию о поддержке евроинтеграции Молдовы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Лидеры стран Балтии подписали декларацию о поддержке евроинтеграции Молдовы
Лидеры стран Балтии подписали декларацию о поддержке евроинтеграции Молдовы
ФОТО: lrp.lt

В ходе своего визита в Молдову во вторник президент Гитанас Науседа вместе с президентами Латвии и Эстонии подписал совместную декларацию о вступлении Молдовы в Европейский союз.

Как сообщил Офис президента, в декларации лидеры стран Балтии подчеркивают свою поддержку европейской интеграции Молдовы, отмечают важность Молдовы для безопасности и стабильности региона и заявляют о готовности развивать двусторонние отношения с этой страной.

„Двадцать лет назад страны Балтии стали членами Евросоюза. Это был поворотный момент в нашей истории. Мы прошли трансформацию во всех сферах жизни. Членство в ЕС укрепило верховенство закона и демократию в наших странах, повысило безопасность и обогатило жизнь наших граждан. Это членство принесло экономический рост и экономическое развитие наших стран, модернизацию инфраструктуры, социальное развитие и культурный расцвет“, – говорится в декларации лидеров стран Балтии.

В совместной декларации президенты Литвы, Латвии и Эстонии выразили свое единство с Молдовой и поддержку страны в стремлении к европейской интеграции.

Молдова добилась значительного прогресса на пути к европейской интеграции. Мы признаем усилия народа Молдовы и лидерство политического руководства по осуществлению демократических реформ, укреплению верховенства закона и обеспечению прав человека“, – говорится в декларации.

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