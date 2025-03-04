Лидеры стран Балтии побеседовали с Зеленским: обсудили шаги по достижению справедливого и прочного мира в Украине

„Хорошая удаленная дискуссия с президентами Зеленским, Науседой и премьер-министром Михалом о дальнейших шагах на пути к справедливому и прочному миру в Украине. Важно работать над вовлечением Европы и сохранением трансатлантических связей“, - написал президент Латвии Ринкевичс в социальной сети „X“, поделившись несколькими фотографиями беседы.

В понедельник днем повестка дня президента Литвы Науседы также была дополнена – в 18.00 час. запланирован телефонный разговор главы государства с Зеленским.

Чуть позже Науседа также поделился моментами беседы на платформе „X“ и отметил, что у него состоялась продуктивная дискуссия с коллегами.