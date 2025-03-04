2025.03.04 07:05

Лидеры стран Балтии побеседовали с Зеленским: обсудили шаги по достижению справедливого и прочного мира в Украине

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre | Zuma Press / Scanpix

В понедельник вечером президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и премьер-министр Эстонии Кристен Михал провели конференц-звонок с лидером Украины Владимиром Зеленским.

„Хорошая удаленная дискуссия с президентами Зеленским, Науседой и премьер-министром Михалом о дальнейших шагах на пути к справедливому и прочному миру в Украине. Важно работать над вовлечением Европы и сохранением трансатлантических связей“, - написал президент Латвии Ринкевичс в социальной сети „X“, поделившись несколькими фотографиями беседы.

В понедельник днем повестка дня президента Литвы Науседы также была дополнена – в 18.00 час. запланирован телефонный разговор главы государства с Зеленским.

Чуть позже Науседа также поделился моментами беседы на платформе „X“ и отметил, что у него состоялась продуктивная дискуссия с коллегами.

„Я повторил, что безопасность Украины имеет чрезвычайно важное значение для всего региона. Украина должна вступать в любые мирные переговоры с позиции силы. Это требует активного участия Европы и скоординированных усилий“, - написал президент.

„Больше поддержки и надежных гарантий безопасности для Украины. Усиление давления на Россию. Мы придерживаемся этого и в ЕС, и в трансатлантическом альянсе“, - написал в соцсети „Х“ премьер-министр Эстонии Михал.

Напомним, что в воскресенье союзники Украины собрались на саммит, созванный премьер-министром Великобритании Кейром Стармером, и в очередной раз выразили поддержку Владимиру Зеленскому.

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