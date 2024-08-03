Лидеры из правящего большинства надеются, что изменения состава правительства Литвы снизят напряженность

Занять место К. Навицкаса в должности министра сельского хозяйства было предложено нынешнему председателю Комитета Сейма по экономике Казису Старкявичюсу, а место А. Дулькиса, курировавшего здравоохранение, – вице-министру Ауримасу Печкаускасу.

„В данном случае был избран более рациональный путь – не толкаться на мостике и перейти к следующему этапу“, – сказала лидер парламента.

По мнению спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, главы Движения либералов, в этой связи решение главы правительства попрощаться с Арунасом Дулькисом и Кястутисом Навицкасом, возглавлявшими министерства здравоохранения и сельского хозяйства, является рациональным.

„Оба названных кандидата не испытывают нехватки компетенции – и Казис Старкявичюс, и замминистра Ауримас Печкаускас. Оба, я думаю, справятся с обеими сферами, если президент одобрит эти кандидатуры“, – сказала В. Чмилите-Нильсен.

Аналогичную оценку новым кандидатам и ситуации в целом дает возглавляющая Партию свободы министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

„Срок полномочий еще не истек, хотя до конца срока осталось не так уж и много времени. Темп не должен замедляться, если у этих кандидатур будет большая поддержка со стороны президента, то надеемся, что эти работы не остановятся“, ­– сказала А. Армонайте.