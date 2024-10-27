Лидера социал-демократов Блинкявичюте в штаб-квартире партии встретили аплодисментами: результаты выборов показали, что народ Литвы хочет перемен

Когда В. Блинкявичюте вошла в избирательный штаб СДПЛ, толпа аплодировала и скандировала „спасибо“.
„Результаты выборов показали, что жители Литвы, где бы они ни жили – в больших городах, городках, поселках или селах – хотят перемен, им нужна совсем другая власть – не высокомерная, прислушивающаяся к их проблемам и ищущая решения этих проблем“, - сказала В. Блинкявичюте.
В воскресенье вечером лидер Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис поздравил СДПЛ с победой на парламентских выборах.
Во время второго тура выборов в Сейм, состоявшегося 27 октября, к урнам для голосования, чтобы выразить свою гражданскую волю, пришли 41,31 проц. избирателей. В первом туре выборов проголосовали 52,06 проц.