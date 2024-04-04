Лидер "трудовиков": объяснения Успасских по поводу начатого досудебного расследования меня не убедили

"Мне объяснение Успасских не показалось убедительным. Он объяснял подробно, но, на мой взгляд, там были факты, не соответствующие действительности", - сказал в среду Мазуронис телевидению Delfi заверив, что Успасских, приостановивший свое членство в партии, с ним конкретно не говорил.
"Это очень удобная позиция – отступить и сказать, вы тут что-то выясняйте, о чем вы ничего не знаете и вы в этом не участвовали, а я посмотрю, как пойдут дела", - добавил председатель Партии труда.
Напомним, что совет Партии труда, заседавший на прошлой неделе, принял решение не отказываться от участия партии в выборах в Европарламент. Однако после обысков в штаб-квартире партии основатель партии и депутат Европарламента Виктор Успасских приостановил свое членство в рядах "трудовиков". Его место в списке на выборах в ЕП занял парламентарий Валентинас Букаускас.
В пятницу Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что обыски, проведенные в штаб-квартире Партии труда, связаны с досудебным расследованием незаконного присвоения более 500 000 евро из бюджетных средств Евросоюза (ЕС). Подозревается, что средства были присвоены без выполнения или путем имитации функций помощников членов Европейского парламента (ЕП). Продолжающееся расследование связано с человеком, который был советником одного из депутатов Европарламента.