2024.10.14 16:28

Лидер списка Союза народа и справедливости: единственная победа - элиминирование Партии свободы с политической арены

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ELTA
Artūras Orlauskas
Artūras Orlauskas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Как заявил лидер списка Союза народа и справедливости (центристы, народники) Артурас Орлаускас, разочарованный результатами выборов в Сейм, единственным достижением этих парламентских выборов является то, что удалось предотвратить приход Партии свободы в Сейм.

„Поздравлять не с чем, радоваться нечему. Единственное, может, некое радостное событие для нас, поскольку в наш список вошли и некоторые люди из саюдиса, мы добились победы –элиминировали Партию свободы с политической арены“, – заявил А. Орлаускас на пресс-конференции агентства Elta в понедельник.

„При всех их стремлениях – с погоней за наркотиками, со Стамбульской конвенцией, с однополыми браками – здесь, можно сказать, такая как бы и небольшая радость“, – добавил он.

Политик не скрывает своей уверенности в том, что этому провалу Партии свободы способствовала постоянная работа „Семейного движения“.

„Я думаю, что „Семейное движение“ на протяжении всех этих четырех лет последовательно работало, и в ходе дебатов на LRT вся их идеологическая концепция и основы были явно разбиты. Так что я думаю, мы бы восприняли достижение как своё, потому что все остальные так активно против них и не боролись“, – подчеркнул он.

Предсказывает распад „Зари Немана“

Между тем, говоря о партии „Заря Немана“, успешно выступившей на выборах в Сейм, политик подчеркнул, что убежден в скором распаде этой политической силы.

„Как и Валинскасу я когда-то предсказал, что максимум год, так и этой. Думаю, её постигнет та же участь, что и все другие столь быстрые формирования. Потому что, если я не ошибаюсь, „Заря Немана“ была создана в феврале“, – сказал А. Орлаускас.

„Так выскочили быстро и закончатся, потому что всех этих людей соберут умеющие переманивать социал-демократы, может, часть людей из партии Сквернялиса, может быть, часть „крестьян“. И на самом деле я пока не вижу реальной оппозиции в Сейме, по крайней мере, на данный момент“, – добавил он.

ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.

На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.

На третьем месте – партия „Заря Немана“Почти с 14, 99 проц. голосов избирателей.

За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.

По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.

Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.

За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.

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