Лидер списка Союза народа и справедливости: единственная победа - элиминирование Партии свободы с политической арены

„Поздравлять не с чем, радоваться нечему. Единственное, может, некое радостное событие для нас, поскольку в наш список вошли и некоторые люди из саюдиса, мы добились победы –элиминировали Партию свободы с политической арены“, – заявил А. Орлаускас на пресс-конференции агентства Elta в понедельник.

„При всех их стремлениях – с погоней за наркотиками, со Стамбульской конвенцией, с однополыми браками – здесь, можно сказать, такая как бы и небольшая радость“, – добавил он.

Политик не скрывает своей уверенности в том, что этому провалу Партии свободы способствовала постоянная работа „Семейного движения“.