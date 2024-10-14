Лидер списка партии "Свобода и справедливость": на этих выборах мы пробили дно, но еще есть шанс на два мандата в Сейме

„Мы думали, что уже на выборах в Европарламент достигли дна, получив очень мало голосов. Но оказывается, что на этот раз мы пробили дно. На самом деле, нас это удивило“, – заявил А. Зуокас на послевыборной конференции, организованной Elta в понедельник.
„Есть и положительная сторона. Мы получили больше голосов, чем на выборах в Европарламент. Оптимистический настрой заключается в том, что мы все равно станем парламентской партией. Потому что два кандидата прошли во второй тур. Если у нас будет два мандата в Сейме, мы будем считать выборы вполне успешными“, – прокомментировал он.
Ошибкой назвал предыдущее объединение с „Порядком и справедливостью“ и Р. Жемайтайтисом
Размышляя о возможных причинах оттока избирателей, А. Зуокас уверяет, что одной из причин могло послужить принятое еще до 2020 года решение об объединении с Союзом свободы Литвы, партией „Порядок и справедливость“ и движением „Вперед, Литва“.
„Я думаю, что подключение Союза свободы Литвы, „Порядка и справедливости“ и избрание Ремигиюса Жемайтайтиса председателем и стали началом потери нашего избирателя“, – заявил А. Зуокас.
„Здесь начался наш путь ошибок, потому что там были очень разные и по-разному мыслящие люди. Мы действительно не стремились к победам любой ценой и в любой форме, поэтому расставание было неизбежным и логичным“, – подчеркнул он.
Рассматривает возможность переименования партии
Говоря о том, почему партии „Свобода и справедливость“ не удалось успешно выступить на выборах в Сейм, А. Зуокас заверил, что не забыл ошибок прошлого. Однако, как отметил он, рассматриваются не только пути их исправления, но и ребрендинг политической силы – переименование партии.
„Есть ошибки прошлого, которых мы совершили достаточно много с 2019 года, когда менялись партийные лидеры, некоторые программные положения – мы пытались охватить более широкий круг избирателей, и это действительно не понравилось нашим традиционным избирателям, которые у нас были. Возможно, мы создали впечатление ненадежности. Нам придется это исправить“, – подчеркнул в ходе конференции А. Зуокас.
„Название партии также вызывает большую путаницу. О переименовании мы говорили еще весной, но, к сожалению, по закону сделать это не удалось, поскольку было много выборов. Потом мы все отложили после выборов в Сейм. Теперь у нас будет для этого время“, – сказал он.