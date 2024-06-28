Лидер Союза демократов о недовольстве фермеров: после окончания сбора урожая в Вильнюсе снова могут стоять тракторы

„Если (правительство) снова начнет нарушать их (обещания), фермеры обязательно приедут, я не сомневаюсь. Только закончат свою работу. Сейчас ожидается жатва, а потом, возможно, они приедут“, - сказал в пятницу Žinių radijas С. Сквернялис.

„Фермеры, если говорить об их интересах, если они договорились с правительством, то эти соглашения должны соблюдаться. Если их обманут, думаю, фермеры молчать не будут“, - подчеркнул политик.