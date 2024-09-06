2024.09.06 10:03

Лидер социал-демократов: Жемайтайтис своим поведением перешел границы

 
Аугусте Либерите
ELTA
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Вилия Блинкявичюте и Ремигиюс Жемайтайтис
Вилия Блинкявичюте и Ремигиюс Жемайтайтис
ФОТО: Delfi

Как заявила председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте, на сегодняшний день ей трудно себе представить совместную работу в коалиции с „Заря Немана“, которую возглавляет нарушивший конституцию Ремигиюс Жемайтайтис. Ранее не исключавшая вероятность участия политсилы экс-парламентария при формировании правящего большинства, сейчас В. Блинкявичюте подчеркивает, что Р. Жемайтайтис своим поведением перешел границы.

„Возможность работы в коалиции на сегодняшний день действительно трудно представить“, – сказала в пятницу В. Блинкявичюте в эфире радиостанции Žinių radijas.

Лидер СДПЛ повторяет, что пока рано говорить о конкретных коалициях, которые могут быть сформированы после октябрьских выборов в Сейм.

„С кем мы будем формировать коалиции или с кем не будем, на самом деле это мы увидим после выборов в Сейм и очень скоро. По правде говоря, я очень открыто говорю, нам точно не по пути со смутьянами, с подстрекателями, с манипуляторами – мы точно не пойдем в коалицию с такими партнерами. И в первую очередь я вижу консерваторов“, – напомнила евродепутат о ранее названных „красных линиях“ социал-демократов.

Однако, как подчеркнула В. Блинкявичюте, Р. Жемайтайтис своим поведением перешел все границы. Такую позицию бывшего парламентария надо оценить, подчеркнула председатель СДПЛ.

„Другое дело – я одинаково оцениваю и слова, сказанные лидером одной из партий. (...) По правде говоря, возможно, Ремигиюс еще молодой человек, хотя он уже немолодой политик, пробывший три срока в Сейме и сбежавший из Сейма до импичмента, – ему все таки следует очень тщательно подбирать свои слова“, – отметила она.

„Нельзя так себя вести, как он в последнее время. И границы перейдены. И я говорю совершенно искренне – пора остановиться и пора это оценить. Такова моя позиция“, – добавила политик.

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