Лидер социал-демократов: Жемайтайтис своим поведением перешел границы

„С кем мы будем формировать коалиции или с кем не будем, на самом деле это мы увидим после выборов в Сейм и очень скоро. По правде говоря, я очень открыто говорю, нам точно не по пути со смутьянами, с подстрекателями, с манипуляторами – мы точно не пойдем в коалицию с такими партнерами. И в первую очередь я вижу консерваторов“, – напомнила евродепутат о ранее названных „красных линиях“ социал-демократов.