Лидер социал-демократов положительно оценивает ограничения для литовского бизнеса, работающего с Россией и Беларусью

"Оценивая всю нынешнюю ситуацию, все поведение путинской России, войну в Украине, я думаю, что это (…) очень серьезно", - в пятницу Žinių radijas подчеркнула В. Блинкявичюте.
По мнению депутата Европарламента, деятельность такого литовского бизнеса в России также может представлять угрозу национальной безопасности страны.
"Это, вероятно, и определит решение", - подчеркнула она.
ELTA напоминает, что член Фракции свободы в Сейме Иева Пакарклите инициировала законопроект о защите объектов, важных для национальной безопасности, который запретит предприятиям, работающим в России и ее аннексированных территориях, а также в Беларуси участвовать в государственных закупках.
По словам И. Пакарклите, по последним данным, согласно реестру публичных юридических лиц, в России действуют около 140 компаний с литовским капиталом. По словам политика, прибыль компаний, работающих в России, в 2022 году составила около 368 млн. евро, а чистая прибыль достигла почти 38 млн. евро.