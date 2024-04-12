Лидер социал-демократов положительно оценивает ограничения для литовского бизнеса, работающего с Россией и Беларусью

"Оценивая всю нынешнюю ситуацию, все поведение путинской России, войну в Украине, я думаю, что это (…) очень серьезно", - в пятницу Žinių radijas подчеркнула В. Блинкявичюте.

По мнению депутата Европарламента, деятельность такого литовского бизнеса в России также может представлять угрозу национальной безопасности страны.

"Это, вероятно, и определит решение", - подчеркнула она.

ELTA напоминает, что член Фракции свободы в Сейме Иева Пакарклите инициировала законопроект о защите объектов, важных для национальной безопасности, который запретит предприятиям, работающим в России и ее аннексированных территориях, а также в Беларуси участвовать в государственных закупках.