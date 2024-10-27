Лидер Социал-демократов надеется, что для формирования правящего большинства будет достаточно трех партий: я оптимист

„Я оптимист, хотя у меня большой опыт в политике. (...) Было бы хорошо, если бы трех партий было достаточно для формирования коалиции, потому что еще необходимо согласовать между собой программные положения, подготовить программу Правительства, план мероприятий. Точно так же и в Сейме предстоит совместная работа. Было бы хорошо. Однако ждать осталось немного“, - сказала В. Блинкявичюте.

„Мы еще ничего не решили. Однако я думаю, что придется“, - сказала председатель СДПЛ, надеясь, что трех политических партий будет достаточно для формирования правящего большинства.

На вопрос, отправится ли она сегодня ночью на встречу с потенциальными партнерами по коалиции, политик отметила, что, по ее мнению, придется это сделать.

„Надеюсь, что все будет хорошо и у нас будет мандат на формирование правящего большинства“, - сказала журналистам в воскресенье В. Блинкявичюте, выразившая свою волю в одномандатном округе Науяместиса-Вилкпеде.

На вопрос, пригласят ли в противном случае присоединиться к коалиции возглавляемую Ремигиюсом Жемайтайтисом „Зарю Немана“, политика не исключила такой возможности.

„Если будет по-другому, тогда и решим – ответов на этот счет сейчас не будет, потому что нам тоже придется соответствующим образом рассмотреть в наших различных партийных форматах“, - не детализировала В. Блинкявичюте.

После того как глава страны Гитанас Науседа в воскресенье упомянул, что правящая коалиция может стать известна еще до полуночи, лидер социал-демократов не скрывала, что была бы рада, если так произошло.