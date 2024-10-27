Лидер Социал-демократов надеется, что для формирования правящего большинства будет достаточно трех партий: я оптимист

„Надеюсь, что все будет хорошо и у нас будет мандат на формирование правящего большинства“, - сказала журналистам в воскресенье В. Блинкявичюте, выразившая свою волю в одномандатном округе Науяместиса-Вилкпеде.
На вопрос, отправится ли она сегодня ночью на встречу с потенциальными партнерами по коалиции, политик отметила, что, по ее мнению, придется это сделать.
„Мы еще ничего не решили. Однако я думаю, что придется“, - сказала председатель СДПЛ, надеясь, что трех политических партий будет достаточно для формирования правящего большинства.
„Я оптимист, хотя у меня большой опыт в политике. (...) Было бы хорошо, если бы трех партий было достаточно для формирования коалиции, потому что еще необходимо согласовать между собой программные положения, подготовить программу Правительства, план мероприятий. Точно так же и в Сейме предстоит совместная работа. Было бы хорошо. Однако ждать осталось немного“, - сказала В. Блинкявичюте.
На вопрос, пригласят ли в противном случае присоединиться к коалиции возглавляемую Ремигиюсом Жемайтайтисом „Зарю Немана“, политика не исключила такой возможности.
„Если будет по-другому, тогда и решим – ответов на этот счет сейчас не будет, потому что нам тоже придется соответствующим образом рассмотреть в наших различных партийных форматах“, - не детализировала В. Блинкявичюте.
После того как глава страны Гитанас Науседа в воскресенье упомянул, что правящая коалиция может стать известна еще до полуночи, лидер социал-демократов не скрывала, что была бы рада, если так произошло.
„Я была бы очень рада, если бы это произошло, была бы ясность. Тогда, мне кажется, будет лучше для всех. Но пока рано об этом говорить“, - сказала она, пояснив, что окончательное решение о руководстве Правительством также станет ясным только после того, как станет известно, кто составит правящее большинство.
Кроме того, председатель социал-демократов, проголосовавшая в одномандатном округе Науяместиса-Вилкпеде, заявила, что убеждена, что любой из двух кандидатов будет ответственно работать на благо страны.
„Я знаю обоих кандидатов, они не новички в политике. Я сделала выбор. Я выбираю, основываясь на определенные симпатии. Однако я убеждена, что любой избранный кандидат будет работать на благо Литвы, и мы вместе будем искать решения в Сейме“, - заверила политик.