Лидер социал-демократов: мы не собираемся работать в коалиции с партией "Заря Немана"

„Я, действительно, тверда. Еще раз очень четко заявляю, что мы не собираемся работать в совместной коалиции с „Зарей Немана“, – заявила журналистам В. Блинкявичюте, приняв участие в досрочном голосовании в среду.
Ранее председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) не исключила такой возможности – сформировать коалицию с политической силой, возглавляемой бывшим депутатом Сейма. Однако, уже в начале сентября лидер социал-демократов подчеркнула, что Р. Жемайтайтис своим поведением вышел за рамки.
В среду Р. Жемайтайтис заявил, что, по его мнению, тем политикам, которые провели красные линии, возможно, придется работать в правительстве меньшинства вместе с консерваторами. Поэтому политик, обращаясь к социал-демократам, отметил, что после выборов партиям возможно придется отказаться от позиций, которых они придерживались до выборов.
„Если верить данным опросов, я почему-то верю, что тем, кто здесь очень плевался за столом, возможно, придется сесть и разговаривать“, – сказал он.
ELTA напоминает, что, наблюдая за растущей популярностью партии „Заря Немана“ под руководством Р. Жемайтайтиса, нарушившего присягу депутата Сейма антисемитскими высказываниями, некоторые политические партии также публично заявили, что не видят совместной работы с этой партией после парламентских выборов.
В свою очередь, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис призвал партии левоцентристского и правоцентристского толка к переговорам, чтобы не допустить прихода радикальных сил к власти после октябрьских выборов.