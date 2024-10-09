2024.10.09 15:43

Лидер социал-демократов: мы не собираемся работать в коалиции с партией "Заря Немана"

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В ответ на заявление, сделанное председателем партии „Заря Немана“ Ремигиюсом Жемайтайтисом в среду, о том, что у социал-демократов, проводящих красные линии перед выборами в Сейм, могут возникнуть трудности при формировании правящего большинства, лидер этой партии Вилия Блинкявичюте повторяет, что она не видит возможности совместной работы в коалиции с политической силой во главе с политиком, нарушившим своими антисемитскими высказываниями присягу депутата Сейма.

„Я, действительно, тверда. Еще раз очень четко заявляю, что мы не собираемся работать в совместной коалиции с „Зарей Немана“, – заявила журналистам В. Блинкявичюте, приняв участие в досрочном голосовании в среду.

Ранее председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) не исключила такой возможности – сформировать коалицию с политической силой, возглавляемой бывшим депутатом Сейма. Однако, уже в начале сентября лидер социал-демократов подчеркнула, что Р. Жемайтайтис своим поведением вышел за рамки.

В среду Р. Жемайтайтис заявил, что, по его мнению, тем политикам, которые провели красные линии, возможно, придется работать в правительстве меньшинства вместе с консерваторами. Поэтому политик, обращаясь к социал-демократам, отметил, что после выборов партиям возможно придется отказаться от позиций, которых они придерживались до выборов.

„Если верить данным опросов, я почему-то верю, что тем, кто здесь очень плевался за столом, возможно, придется сесть и разговаривать“, – сказал он.

ELTA напоминает, что, наблюдая за растущей популярностью партии „Заря Немана“ под руководством Р. Жемайтайтиса, нарушившего присягу депутата Сейма антисемитскими высказываниями, некоторые политические партии также публично заявили, что не видят совместной работы с этой партией после парламентских выборов.

В свою очередь, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис призвал партии левоцентристского и правоцентристского толка к переговорам, чтобы не допустить прихода радикальных сил к власти после октябрьских выборов.

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