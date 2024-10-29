Лидер социал-демократов Литвы возможно откажется от поста премьер-министра

В. Блинкявичюте воздержалась от прямого ответа на вопрос, возьмется ли она, по предложению президента, за формирование Кабинета министров и займет ли пост премьер-министра.

Долгое время уклонявшаяся от прямого ответа, возглавит ли она правительство в случае победы социал-демократов на выборах в Сейм, за несколько недель до выборов В. Блинкявичюте заверила, что возьмет на себя обязанности премьер-министра. Однако в ночь выборов эта риторика изменилась.

„Мы выглядим очень странно, а завтра будем выглядеть еще страннее“, – рассказал порталу один из членов партии.

О таком возможном решении В. Блинкявичюте порталу рассказали несколько ее однопартийцев.

Сообщается, что политик предположительно сообщит эту новость в среду, на заседании президиума партии.

„Хочу сказать, что мы должны сформировать правящее большинство. Это наш номер один. Когда у нас будет серьезное правящее большинство, мы будем принимать решения и в президиуме, и в совете – о позиции нашего премьер-министра. Сейчас другого ответа точно не будет“, — ушла от ответа она.

ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.

Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место Заря Немана получит 20 мест в парламенте.