2024.10.29 13:42

Лидер социал-демократов Литвы возможно откажется от поста премьер-министра

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Лидер Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте на днях может сообщить, что не собирается занять должность премьер-министра, сообщил во вторник портал LRT.lt.

Сообщается, что политик предположительно сообщит эту новость в среду, на заседании президиума партии.

О таком возможном решении В. Блинкявичюте порталу рассказали несколько ее однопартийцев.

„Мы выглядим очень странно, а завтра будем выглядеть еще страннее“, – рассказал порталу один из членов партии.

Долгое время уклонявшаяся от прямого ответа, возглавит ли она правительство в случае победы социал-демократов на выборах в Сейм, за несколько недель до выборов В. Блинкявичюте заверила, что возьмет на себя обязанности премьер-министра. Однако в ночь выборов эта риторика изменилась.

В. Блинкявичюте воздержалась от прямого ответа на вопрос, возьмется ли она, по предложению президента, за формирование Кабинета министров и займет ли пост премьер-министра.

„Хочу сказать, что мы должны сформировать правящее большинство. Это наш номер один. Когда у нас будет серьезное правящее большинство, мы будем принимать решения и в президиуме, и в совете – о позиции нашего премьер-министра. Сейчас другого ответа точно не будет“, — ушла от ответа она.

ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.

Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место Заря Немана получит 20 мест в парламенте.

В Сейм следующего созыва также прошел Союз демократов „Во имя Литвы“ с 14 мандатами, Движение либералов с 12 мандатами и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 8 местами в парламенте.

В парламент также прошли три представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – Ярослав Наркевич, Рита Тамашунене и Чеслав Ольшевский. Впервые в Сейме будет работать представитель Национального объединения Витаутас Синица. Мандат также получили председатель партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас и самовыдвиженцы Виктор Федоров и Виталиюс Шершнёвас.

В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии