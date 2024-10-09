2024.10.09 17:24

Лидер социал-демократов: лидер консерваторов Ландсбергис в полной агонии, ему каюк

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте повторяет, что возглавляемая ею политическая сила не намерена сотрудничать с консерваторами после выборов в Сейм. По словам депутата Европарламента, председатель Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис, поддерживающий идею создания радужной коалиции, „находится в полной агонии“.

„Мне кажется, что Габриэлюс Ландсбергис находится в полной агонии. Думаю, что консерваторам и особенно Габриэлюсу Ландсбергису – каюк, потому что он уже не знает, какие ярлыки вешать, за что браться. Иными словами, срок годности консерваторов истек, они дошли до края“, – сказала журналистам В. Блинкявичюте, принимавшая участие в досрочном голосовании в среду, отвечая на вопрос о витающих идеях по поводу совместной работы социал-демократов с консерваторами.

Об этом в среду на досрочных выборах упомянул и лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис. По его словам, некогда существовавший проект „2К“, когда правительство меньшинства Гедиминаса Киркиласа поддерживали консерваторы во главе с Андрюсом Кубилюсом, может стать проектом „2G“ – сотрудничеством Габриэлюса Ландсбергиса и Гинтаутаса Палуцкаса.

Однако В. Блинкявичюте заверила, что не собирается формировать такую ​​радужную коалицию.

„Я давно это говорила – её не будет“, – повторила политик.

Поэтому отвечая на вопрос, пытались ли лидеры консерваторов установить какой-либо контакт с СДПЛ, В. Блинкявичюте подчеркнула – такой сценарий невозможен.

„Вы шутите? Ни о каких встречах не может быть и речи“, – подытожила В. Блинкявичюте.

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