Лидер социал-демократов Блинкявичюте выбирает Европарламент вместо премьерства

„В нашем президиуме сложилось единогласное, общее мнение, что наиболее подготовленным кандидатом является Гинтаутас Палуцкас, обладающий большим опытом и необходимыми качествами для премьер-министра. (...) Сейчас главное, чтобы мы сформировали эффективное Правительство“, - заявила журналистам В. Блинкявичюте после заседания президиума СДПЛ.

По словам В. Блинкявичюте, на пост премьер-министра предлагается ее заместитель Гинтаутас Палуцкас. Аргументируя, почему она сама не будет главой Правительства, лидер СДПЛ подчеркнула, что она пенсионерка.

Дискуссии о том, действительно ли В. Блинкявичюте вернется в национальную политику и возглавит Кабинет министров, вновь активизировались в ночь выборов, когда политик уклонилась от прямого ответа на последний вопрос. Появившиеся во вторник новости о том, что В. Блинкявичюте, вероятно, откажется от поста премьер-министра, подогрели слухи. Об этом со ссылкой на источники сообщал новостной портал lrt.lt.

„Я убеждена, что почти 65-летнему премьер-министру будет сложно работать, потому что я пенсионерка и за весь предвыборный период оценила, насколько это будет ответственная работа, насколько она требует здоровья и сил. Мне приходится принимать такие решения, чтобы Правительство было трудоспособным, и у меня никогда не было желания вступать в должность ради вступления в должность. (...) Прежде всего я оценила свой возраст и здоровье“, - подчеркнула она.

В. Блинкявичюте утверждает, что избиратели в первую очередь голосовали за СДПЛ, а должность премьер-министра должен занимать человек, способный соответствовать этой должности.