Лидер социал-демократов Блинкявичюте выбирает Европарламент вместо премьерства

Дискуссии о том, действительно ли В. Блинкявичюте вернется в национальную политику и возглавит Кабинет министров, вновь активизировались в ночь выборов, когда политик уклонилась от прямого ответа на последний вопрос. Появившиеся во вторник новости о том, что В. Блинкявичюте, вероятно, откажется от поста премьер-министра, подогрели слухи. Об этом со ссылкой на источники сообщал новостной портал lrt.lt.
По словам В. Блинкявичюте, на пост премьер-министра предлагается ее заместитель Гинтаутас Палуцкас. Аргументируя, почему она сама не будет главой Правительства, лидер СДПЛ подчеркнула, что она пенсионерка.
„В нашем президиуме сложилось единогласное, общее мнение, что наиболее подготовленным кандидатом является Гинтаутас Палуцкас, обладающий большим опытом и необходимыми качествами для премьер-министра. (...) Сейчас главное, чтобы мы сформировали эффективное Правительство“, - заявила журналистам В. Блинкявичюте после заседания президиума СДПЛ.
„Я убеждена, что почти 65-летнему премьер-министру будет сложно работать, потому что я пенсионерка и за весь предвыборный период оценила, насколько это будет ответственная работа, насколько она требует здоровья и сил. Мне приходится принимать такие решения, чтобы Правительство было трудоспособным, и у меня никогда не было желания вступать в должность ради вступления в должность. (...) Прежде всего я оценила свой возраст и здоровье“, - подчеркнула она.
В. Блинкявичюте утверждает, что избиратели в первую очередь голосовали за СДПЛ, а должность премьер-министра должен занимать человек, способный соответствовать этой должности.
„Прежде всего, избиратели проголосовали за Социал-демократическую партию, и есть доверие, что мы формируем правящее большинство. Должен быть такой человек, который сможет выполнять обязанности, я взяла на себя ответственность возглавить список, отдав все свои силы и здоровье, я выполнила работу так, как смогла. Но теперь у нас есть такие люди на должности, где они смогут выполнять свою работу“, - пояснила глава СДПЛ.
„Всегда были всякие сомнения, но я никуда не отступаю, участвую в формировании правящего большинства как председатель партии, и в формировании Правительства. Я буду выполнять эту работу ответственно, чтобы на все соответствующие должности были назначены люди, способные выполнять эту работу. (...) Всю свою жизнь я работала столько, сколько могла, и буду работать, сколько смогу“, - подчеркнула она.
Продолжит работать в Европарламенте, потому что хочет завершить свой последний срок
Политик также пояснила, что решила продолжить работу в Европарламенте, поскольку это ее последний срок и его необходимо завершить.
„Я продолжу работать в Европарламенте. Поскольку я работаю там уже 15 лет, это мой последний срок, и я обещаю его закончить“, - сказала депутат Европарламента.