Лидер социал-демократической партии Литвы: разговоры о налоге на оборону - предвыборный трюк

По ее словам, слишком поздно озаботились по поводу дополнительных средств на оборону.

"Обеспокоенность консерваторов в этом году, после выхода на финишную прямую выборов, по поводу оборонных ресурсов и финансирования обороны почему-то кажется мне скорее предвыборным трюком. Потому что опять же вопрос – где они были раньше? Где они были, например, в прошлом году?", - прокомментировала в пятницу В. Блинкявичюте.

"Почему говорить об этом начали только в декабре, когда бюджет этого года с горем пополам, треща, был утвержден, а после утверждения бюджета внезапно выступил и министр Ландсбергис, и Шимоните – вот теперь поговорим о налогах на оборону. Мне это кажется таким предвыборным трюком", - оценила политик.

Социал-демократ говорит, что не понимает, почему финансирование обороны не было включено в пакет налоговой реформы, обсуждавшийся на осенней сессии Сейма.