Лидер социал-демократической партии Литвы: разговоры о налоге на оборону - предвыборный трюк

По ее словам, слишком поздно озаботились по поводу дополнительных средств на оборону.
"Обеспокоенность консерваторов в этом году, после выхода на финишную прямую выборов, по поводу оборонных ресурсов и финансирования обороны почему-то кажется мне скорее предвыборным трюком. Потому что опять же вопрос – где они были раньше? Где они были, например, в прошлом году?", - прокомментировала в пятницу В. Блинкявичюте.
"Почему говорить об этом начали только в декабре, когда бюджет этого года с горем пополам, треща, был утвержден, а после утверждения бюджета внезапно выступил и министр Ландсбергис, и Шимоните – вот теперь поговорим о налогах на оборону. Мне это кажется таким предвыборным трюком", - оценила политик.
Социал-демократ говорит, что не понимает, почему финансирование обороны не было включено в пакет налоговой реформы, обсуждавшийся на осенней сессии Сейма.
"Насколько я понимаю, Правительство или Минфин сформировали рабочую группу по налоговой реформе, по налоговому пакету – как видите, ничего не вышло. Ничего не получилось, потому что не было достаточно дискуссий и разговоров. И я просто не понимаю, почему в налоговом пакете не было предложения по финансированию обороны. Почему это не обсуждалось?", - риторически спросила В. Блинкявичюте.
"Почему-то все было сосредоточено на налоге на имущество, который был плохо подготовлен, но предложений по оборонному налогу, по средствам, необходимым для обороны, не было", - добавила она.