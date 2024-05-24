2024.05.24 08:07

Лидер соцдемов повторяет – коалиция с консерваторами невозможна: есть непреодолимые для избирателей различия

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте повторяет, что общая с партией консерваторов коалиция невозможна ни сейчас, ни после октябрьских выборов в Сейм. Однако о перспективах совместной работы с другими политическими силами евродепутат высказывается не столь открыто.

"На сегодняшний день нам с консерваторами действительно не по пути. (...) И после выборов в Сейм тоже будет не по пути", – сказала в четверг В. Блинкявичюте в интервью для телекомпании Lietuvos rytas.

"Наши программы и наши стремления совершенно противоположны. Например, для нас совершенно неприемлемо – это приватизация школ, закрытие школ, неремонтируемые дороги, учреждения здравоохранения. Есть очень много разногласий, через которые избиратель не позволит нам переступить", – заверила она.

Однако на вопрос о других политических партиях В. Блинкявичюте была не столь категорична и открыто не высказалась.

"Я не буду сейчас говорить обо всех, потому что избиратель покажет, а потом посмотрим", – заявила глава СДПЛ.

"Мы сказали, что не идем с консерваторами. Я думаю, мы сказали многое. А что касается остальных, это может быть предметом переговоров. Знаете, мы еще ни одной программы не видели", – добавила она.

В. Блинкявичюте и ранее заявляла, что в случае победы возглавляемой ею партии на выборах в Сейм в этом году она не будет формировать правящую коалицию с консерваторами.

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