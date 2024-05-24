Лидер соцдемов повторяет – коалиция с консерваторами невозможна: есть непреодолимые для избирателей различия

"На сегодняшний день нам с консерваторами действительно не по пути. (...) И после выборов в Сейм тоже будет не по пути", – сказала в четверг В. Блинкявичюте в интервью для телекомпании Lietuvos rytas.
"Наши программы и наши стремления совершенно противоположны. Например, для нас совершенно неприемлемо – это приватизация школ, закрытие школ, неремонтируемые дороги, учреждения здравоохранения. Есть очень много разногласий, через которые избиратель не позволит нам переступить", – заверила она.
Однако на вопрос о других политических партиях В. Блинкявичюте была не столь категорична и открыто не высказалась.
"Я не буду сейчас говорить обо всех, потому что избиратель покажет, а потом посмотрим", – заявила глава СДПЛ.
"Мы сказали, что не идем с консерваторами. Я думаю, мы сказали многое. А что касается остальных, это может быть предметом переговоров. Знаете, мы еще ни одной программы не видели", – добавила она.
В. Блинкявичюте и ранее заявляла, что в случае победы возглавляемой ею партии на выборах в Сейм в этом году она не будет формировать правящую коалицию с консерваторами.