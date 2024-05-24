Лидер соцдемов повторяет – коалиция с консерваторами невозможна: есть непреодолимые для избирателей различия

"На сегодняшний день нам с консерваторами действительно не по пути. (...) И после выборов в Сейм тоже будет не по пути", – сказала в четверг В. Блинкявичюте в интервью для телекомпании Lietuvos rytas.

"Наши программы и наши стремления совершенно противоположны. Например, для нас совершенно неприемлемо – это приватизация школ, закрытие школ, неремонтируемые дороги, учреждения здравоохранения. Есть очень много разногласий, через которые избиратель не позволит нам переступить", – заверила она.

Однако на вопрос о других политических партиях В. Блинкявичюте была не столь категорична и открыто не высказалась.