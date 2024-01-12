Лидер соцдемов критикует предложение министра отказаться от русских школ: он допустил ошибку и должен извиниться

"Позиция однозначная, это необдуманный поступок. Министр, я думаю, как и многие, допустил ошибку (…) не ясно почему. В сентябре Министерство образования, науки и спорта заявило, что не будет никаких изменений в отношении школ национальных общин или одной из национальных общин, в данном случае русской. Теперь вдруг из-за одного конфликта между подростками об этом почему-то заговорили", - сказала в пятницу на радио Žinių radijas Блинкявичюте.

По мнению социал-демократа, министр Якштас должен признать, что допустил ошибку, и извиниться за то, что рассматривал возможность постепенного отказа от школ, где детей учат на русском языке.