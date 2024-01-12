Лидер соцдемов критикует предложение министра отказаться от русских школ: он допустил ошибку и должен извиниться

"Позиция однозначная, это необдуманный поступок. Министр, я думаю, как и многие, допустил ошибку (…) не ясно почему. В сентябре Министерство образования, науки и спорта заявило, что не будет никаких изменений в отношении школ национальных общин или одной из национальных общин, в данном случае русской. Теперь вдруг из-за одного конфликта между подростками об этом почему-то заговорили", - сказала в пятницу на радио Žinių radijas Блинкявичюте.
По мнению социал-демократа, министр Якштас должен признать, что допустил ошибку, и извиниться за то, что рассматривал возможность постепенного отказа от школ, где детей учат на русском языке.
"Представьте – в середине учебного года 14 000 школьников слышат от министра, что у нас все плохо, эти школы надо закрыть. Не нужно паниковать по этому поводу. И министру следовало бы признать ошибку, для того, чтобы выступать с такими заявлениями, нужно серьезно подумать, серьезно подготовиться, оценить, обсудить. Он министр, он не может просто говорить. Следует признать эту ошибку, извиниться и перестать враждебно настраивать людей", - пояснила Блинкявичюте.
По словам политика, в Литве школам национальных общин уделяется слишком мало внимания. Поэтому, подчеркнула она, следует решать такие вопросы, как лучшая интеграция национальных меньшинств, а не говорить о закрытии школ.
"Напротив, я думаю, что слишком мало делается для школ национальных общин в Литве, для содержания, процесса обучения, учебников, подготовки учителей, для большей интеграции. Здесь надо решать вопросы, а не говорить о том, как мы будем закрывать школы", - отметила Блинкявичюте.
Напомним, что министр образования, науки и спорта Якштас на минувшей неделе заявил, что ищет законные способы отказаться от образовательных учреждений с русским языком обучения.