Лидер партии "Заря Немана" не будет извиняться за свои антисемитские высказывания: я говорил не о еврейском народе

„Мне странно, что вы все так реагируете на этот глупый стишок. Но если считаете, что я должен за что-то извиниться, то я так не считаю“, – сказал Р. Жемайтайтис на пресс-конференции в понедельник.

„Я говорил не о еврейском народе и не еврейский народ надо ссорить с литовским народом. Я говорил о КГБ, НКВД и Биньямине Нетаньяху. Перед этими людьми точно не буду (извиняться – ELTA)“, – подчеркнул политик.

ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.