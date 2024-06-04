Лидер Партии свободы проголосовала на выборах в Европарламент: нам хочется получить хотя бы одно место

"Нам хотелось бы хотя бы одно место. В любом случае, это первые европейские выборы Партии свободы. Так что два было бы прекрасно", - сказала А. Армонайте журналистам во вторник утром на Лукишкской площади.
Политик, возглавляющий Министерство экономики и инноваций, не сомневается, что в случае успеха коллеги по партии, которые войдут в ЕП, внесут существенный вклад в деятельность литовской делегации в ЕП.
"В Брюссель нужно ехать не отдыхать, пить шампанское, ходить по галереям, провожать солнце – а работать. И в сфере экономики, и в области прав человека то, что решается в Европарламенте, в Еврокомиссии, имеет прямое влияние на то, что происходит здесь. Я думаю, что наша команда проделает много важной работы", - сказала А. Армонайте.
"Поэтому я приглашаю всех либерально думающих избирателей прийти и проголосовать как на досрочном голосовании, так и в день голосования. Потому что, если не придете, изберут всяких томашевских и гражулисов", - добавила политик
Во вторник началось досрочное голосование на выборах в Европарламент. В этом году списки кандидатов в ЕП выдвинули 14 политических партий и одна коалиция.
Выборы в Европарламент пройдут 9 июня.
Избирательным правом для участия в выборах в Европейский парламент (ЕП), которые пройдут в воскресенье в Литве, обладают 2 386 422 гражданина.
По сравнению с выборами в ЕП 2019 года, в этом году число избирателей сократилось на 4,2 проц., то есть на 104 тыс. 120 избирателей.