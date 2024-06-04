Лидер Партии свободы проголосовала на выборах в Европарламент: нам хочется получить хотя бы одно место

"Нам хотелось бы хотя бы одно место. В любом случае, это первые европейские выборы Партии свободы. Так что два было бы прекрасно", - сказала А. Армонайте журналистам во вторник утром на Лукишкской площади.

Политик, возглавляющий Министерство экономики и инноваций, не сомневается, что в случае успеха коллеги по партии, которые войдут в ЕП, внесут существенный вклад в деятельность литовской делегации в ЕП.