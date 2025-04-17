Лидер оппозиционной партии "аграриев" Верига: Конституционный Суд затеял опасную игру

„В моем понимании Конституционный Суд взялся не за свою работу. В моем понимании он грубо превысил пределы своей компетенции. Не суду решать, если Сейм чего-то намеренно не делает. Это означает, что там нет поддержки большинства“, — сказал политик агентству Elta.
„Давайте посмотрим на саму форму. Политики в Сейме за 24 года не приняли какого-либо решения, не было такой воли, которая была бы демократически реализована. Это не случайность, это осознанное действие. А что сделал сегодня Конституционный Суд? Он решил, что если Сейм чего-то не делает, то это возьмет и сделает Конституционный Суд, если законодатель не принял решения“, — пояснил евродепутат.
„Аграрий“ рассуждал, что Конституционный Суд создал опасный прецедент, проигнорировав решение Сейма на десятилетия затягивать вопрос регулирования однополых отношений.
„У меня, как у политика, возникает вопрос, где предел? Где предел, когда Конституционный Суд без Сейма может что-то еще решить, какая еще правовая норма не принята. Я считаю, что это опасная игра“, — заявил политик, признав, что его доверие к Конституционному Суду пошатнулось.
„Институт, которому я раньше безоговорочно доверял, то теперь я вижу не первое решение, которое является односторонним. Это идеология левого, политического направления“, — подытожил „аграрий“.
Конституционный Суд в четверг постановил, что тот факт, что в Литве не узаконены однополые партнерства, противоречит Конституции.
В настоящее время в Гражданском кодексе утвержден институт сожительства без заключения брака (партнерства), но в то же время предусмотрено, что партнерство должно регламентироваться отдельным законом. Последний в Литве не принимается более 20 лет.
Сейм предыдущего созыва неоднократно пытался узаконить партнерство между лицами как разного пола, так и одного пола, но безуспешно.
Закон о гражданском союзе предлагает регулировать как имущественные, так и личные неимущественные отношения лиц, не состоящих в браке, но находящихся в общих отношениях друг с другом.