Лидер оппозиционной партии "аграриев" Верига: Конституционный Суд затеял опасную игру

„В моем понимании Конституционный Суд взялся не за свою работу. В моем понимании он грубо превысил пределы своей компетенции. Не суду решать, если Сейм чего-то намеренно не делает. Это означает, что там нет поддержки большинства“, — сказал политик агентству Elta.

„Давайте посмотрим на саму форму. Политики в Сейме за 24 года не приняли какого-либо решения, не было такой воли, которая была бы демократически реализована. Это не случайность, это осознанное действие. А что сделал сегодня Конституционный Суд? Он решил, что если Сейм чего-то не делает, то это возьмет и сделает Конституционный Суд, если законодатель не принял решения“, — пояснил евродепутат.