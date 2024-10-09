2024.10.09 17:29

Лидер "Мирной коалиции" о следующем Сейме: возможно, будет немного хуже, социал-демократы – коварная гвардия

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Viktor Uspaskich
Viktor Uspaskich
ФОТО: DELFI / Rafael Achmedov

Как утверждает лидер списка „Мирной коалиции“ Виктор Успасских, выразивший свою гражданскую волю на досрочном голосовании на выборах в Сейм, Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) состоит из „коварных“ людей. Поэтому, считает он, если политическая сила во главе с Вилией Блинкявичюте станет правящей партией, они будут даже хуже консерваторов, находящихся в нынешнем большинстве.

„Возможно, будет немного хуже. Если приходят левые, их идеология такова: „кто не работает – тот ест, кто работает – тот должен больше облагаться налогами“. Поэтому это коварная гвардия, она опаснее нынешней власти“, – заявил В. Успасских агентству Elta после голосования.

„Они (социал-демократы – ELTA) – коварные люди. Консерваторы тебе в лоб скажут, как будут делать. А эти – улыбаются в лицо, но делают все по-другому. Поэтому это более коварная партия, коварные люди. Они пытаются привлечь пенсионеров, но пенсионеры уже несколько раз просчитались насчет социал-демократов“, – подчеркнул политик.

В. Успасских, вновь возглавивший Партию труда, считает, что серьезных изменений в Сейме после выборов не произойдет, поскольку в большинстве партий кандидатами являются уже опытные политики, а не новые лица.

„Каких-то серьезных изменений не будет, потому что в списках в основном ветераны политики. Новые люди есть только в Партии зеленых Литвы и в „Мирной коалиции“. Во всех остальных все старые лица. Поэтому никаких серьезных изменений не будет, курс будет тот же“, – подытожил он.

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