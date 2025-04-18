Лидер "крестьян" раскритиковал план по налогообложению жилья

„Налог на недвижимость мы точно не поддержим, а что касается остальных налогов — это предмет обсуждения“, — заявил Верига в пятницу в эфире радиостанции Žinių radijas.
„Такой налог уже существует. Там установлена планка, и если она достигается, то налог на недвижимость нужно платить и сейчас. На данный момент обсуждаем такой налог, где планки настолько низкие, что он приближается к всеобщему. Жилье стоимостью менее 40 000 евро наверное найдем только в регионах“, — посетовал парламентарий по поводу планки налога.
По мнению Вериги, жилье является частью идентичности литовцев, а стремление к переменам в таких вопросах вызывает широкий общественный резонанс.
„Собственное первое жилье крайне важно для литовца, это определенная часть идентичности. Сейчас устанавливается более низкая планка для налога на недвижимость, одновременно предлагается упразднить льготный НДС на отопление. (...) Зачем делать определенные вещи, если это очень чувствительно?“, – спросил он.
„Нельзя обременять налогами ключевые группы, такие как семьи с детьми, для которых мы хотим улучшить условия жизни, и наоборот — мы должны помочь им приобрести жилье, компенсируя кредит и т. д. Теперь же семьям будут предлагаться скидки на то, за что раньше они даже не должны были платить“, — подытожил лидер СКЗЛ.