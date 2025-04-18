Лидер "крестьян" раскритиковал план по налогообложению жилья

„Нельзя обременять налогами ключевые группы, такие как семьи с детьми, для которых мы хотим улучшить условия жизни, и наоборот — мы должны помочь им приобрести жилье, компенсируя кредит и т. д. Теперь же семьям будут предлагаться скидки на то, за что раньше они даже не должны были платить“, — подытожил лидер СКЗЛ.