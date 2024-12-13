Лидер "крестьян": премьер-министр – наше большое разочарование, потому что мы ожидали совершенно другого

„Но может мы ошибаемся, и в этой ситуации мне бы очень хотелось быть одним из тех, кто ошибается. (...) Но в любом случае, зная историю, зная прошлое этого министра, зная, какое у нее образование и всё остальное, у нас действительно есть явные сомнения“, – подчеркнул политик, признав, что у него есть вопросы и к компетенции некоторых других министров.