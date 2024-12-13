Лидер "крестьян": премьер-министр – наше большое разочарование, потому что мы ожидали совершенно другого

„Что касается Г. Палуцкаса, желаю ему больших успехов, терпения, здоровья, но надежда на то, что он сможет руководить правительством так, как это сделала бы Вилия Блинкявичюте, очень ограничена“, – сказал Р. Карбаускис в эфире Žinių radijas.
„Премьер-министр – наше большое разочарование, потому что мы ожидали совершенно другого премьера“, – подчеркнул он.
Политик не скрывает, что у него также есть вопросы и к компетенции министра национальной обороны Довиле Шакалене.
„Можно только сказать, что вопросы Министерства национальной обороны являются стратегически одними из важнейших. И мы не считаем, что новый министр способен должным образом справиться с этими обязанностями“, – сказал лидер „крестьян“.
„Но может мы ошибаемся, и в этой ситуации мне бы очень хотелось быть одним из тех, кто ошибается. (...) Но в любом случае, зная историю, зная прошлое этого министра, зная, какое у нее образование и всё остальное, у нас действительно есть явные сомнения“, – подчеркнул политик, признав, что у него есть вопросы и к компетенции некоторых других министров.
Тем не менее, председатель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) убежден, что Г. Палуцкас будет лучше, чем ушедшая премьер-министр Ингрида Шимоните.
„Быть хуже, чем И. Шимоните, нужно уметь. Глядя на ее высокомерие, на те решения, которые были приняты за последние четыре года, полное пренебрежение общественностью, полное отсутствие общения с заинтересованными группами“, – подчеркнул Р. Карбаускис.
Политик надеется, что новый премьер-министр будет более общительным и внимательным, чем И. Шимоните.
„Мы, конечно, не желаем неудач, мы, конечно, готовы помочь. И я думаю, что если они будут открыты, если будут слушать, общаться с общественностью, с общинами, с бизнесом и т. д., то, наверное, все будет не так плохо, как было при И. Шимоните“, – подчеркнула лидер СКЗЛ.