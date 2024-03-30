Лидер "крестьян" не исключает, что Савицкас примет участие и в выборах в парламент по списку партии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис не исключает, что спортсмен Жидрунас Савицкас, включенный в партийный список кандидатов в депутаты Европейского парламента (ЕП), будет участвовать с партией и на осенних выборах в Сейм. При этом, Карбаускис затруднился ответить на вопрос, может ли поддерживаемый ЛСКЗ кандидат в президенты Игнас Вегеле стать кандидатом от "крестьян" на выборах в парламент.

"Не могу ответить, поскольку Игнас Вегеле не раз заявлял, что другие решения он будет принимать после окончания президентской избирательной кампании. Сегодня мы не можем об этом говорить", – сказал Карбаускис в пятницу.

"Как все сложится в будущем? Прежде всего, мы сделаем все, чтобы он стал президентом, а что будет, если он не станет – придется спросить его самого после выборов", – сказал он.

Как сообщалось ранее, совет ЛСКЗ принял решение отказаться от участия в президентских выборах – партия поддержит Вегеле и откажется от кандидатуры Аурелиюса Вериги. Последний стал лидером списка в ЕП, а под шестым номером выдвинута кандидатура Савицкаса.

Карбаускис отмечает, что работающий в настоящее время в Молетском горсовете Савицкас не является членом ЛСКЗ. Однако лидер "крестьян" не исключает, что спортсмен в будущем будет баллотироваться в Сейм вместе с ЛСКЗ.

"Он сказал то, о чем я знал: ему очень хочется, чтобы мы преуспели на выборах. Это сотрудничество с Жидрунасом Савицкасом, вероятно, будет долгосрочным. Надеюсь, что, если он не станет депутатом Европарламента, то вместе с нами в команде будет участвовать в выборах в Сейм", – размышлял Карбаускис.

Напомним, что на пятничном заседании ЛСКЗ (было принято решение отказаться от участия в президентских выборах и отозвать кандидатуру депутата, бывшего министра здравоохранения Аурелиюса Вериги. По решению совета, на выборах главы государства "аграрии" поддержат кандидатуру адвоката Игнаса Вегеле.

Последние решения были приняты в пятницу днем ​​на заседании совета ЛСКЗ, состоявшемся в Бабтай.

После снятия своей кандидатуры Верига стал лидером списка ЛСКЗ в Европарламент (ЕП).

О возможной поддержке ЛСКЗ Вегеле заговорили в публичном пространстве после того, как на этой неделе кандидаты в президенты поделились фотографиями и комментариями с их совместной встречи.

Президентские выборы в Литве пройдут 12 мая этого года.

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