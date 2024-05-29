Лидер консерваторов: право инициативы относительно назначения еврокомиссара – в руках премьера

"Нет, у нас не было дискуссии. Я думаю, что это все еще очень ранний вопрос. Вариантов дат всего несколько. Насколько мне приходилось беседовать с представителями ЕК, как представляется календарь, предполагается, что самая ранняя дата, когда могут быть отправлены приглашения государствам – это июль", - во вторник после заседания президиума СО-ХДЛ журналистам сказал Ландсбергис.
"Теоретически может ли быть позже? Теоретически да. (...) Но это во многом зависит от ЕП, ее уклада и различных других политических факторов из столиц. Время еще есть, но, повторюсь, право инициативы в руках премьера, она решает, как будет двигаться этот процесс", - отметил он.
Напомним, что влиятельное издание Politico опубликовало потенциальных кандидатов в новые члены Европейской комиссии (ЕК). Среди них упоминается и министр иностранных дел Ландсбергис. Отмечается, что Ландсбергис претендовал бы на портфель еврокомиссара, связанный с внешнеполитической панелью.
В публичном пространстве уже ранее спекулировали на тему того, что Г. Ландсбергис, вероятно, указывается в качестве наиболее реалистичного кандидата на замену Виргиниюсу Синкявичюсу, завершающему каденцию комиссара ЕК, ответственного за окружающую среду и океаны.
Однако сам Ландсбергис до сих пор не дал конкретного ответа – в ноябре прошлого года, комментируя вышеупомянутые слухи, министр указал, что это не самый важный для него вопрос.
Кандидатуру еврокомиссара выдвигает Правительство после согласования позиции с президентом и Сеймом.