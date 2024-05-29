Лидер консерваторов: право инициативы относительно назначения еврокомиссара – в руках премьера

"Нет, у нас не было дискуссии. Я думаю, что это все еще очень ранний вопрос. Вариантов дат всего несколько. Насколько мне приходилось беседовать с представителями ЕК, как представляется календарь, предполагается, что самая ранняя дата, когда могут быть отправлены приглашения государствам – это июль", - во вторник после заседания президиума СО-ХДЛ журналистам сказал Ландсбергис.

"Теоретически может ли быть позже? Теоретически да. (...) Но это во многом зависит от ЕП, ее уклада и различных других политических факторов из столиц. Время еще есть, но, повторюсь, право инициативы в руках премьера, она решает, как будет двигаться этот процесс", - отметил он.