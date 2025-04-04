Лидер консерваторов: необходимо ужесточить Уголовный кодекс для борьбы с пятой колонной

В настоящее время статья 118 УК предусматривает ответственность за содействие другому государству в действиях против Литовской Республики. Согласно этой статье, тот, кто помог другому государству или его организации действовать против Литвы, наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
„Мы должны очень внимательно посмотреть на статью нашего УК о деятельности против государства, которая, видимо, должна быть адаптирована к сегодняшним реалиям. Мы уже в предыдущем созыве проводили различные дискуссии. Давайте представим себе ситуацию, когда какой-нибудь литовский деятель едет на оккупированные Россией территории Украины, принимает там участие в каком-нибудь псевдореферендуме и выйдя легитимизирует его“, – заявил Л. Кащюнас в пятницу в эфире Žinių radijas.
„По нашим нынешним формулировкам, это не прямое действие против Литвы, потому что это действие где-то в Украине. Но, видимо, мы все понимаем, что это действие против союзников Литвы, против тех, кто борется за нашу свободу и независимость. Поэтому очевидно, что надо тогда расставить так, чтобы это было надлежащим профилактическим инструментом. Для нас же суть – профилактика, чтобы таких случаев не было“, – продолжил председатель консерваторов.
Особое внимание уделяет образованию на государственном языке
По мнению Л. Кащюнаса, Литва также запаздывает с обучением детей из числа представителей национальных меньшинств на государственном языке, что способствовало бы укреплению литовской идентичности.
„Один из, вероятно, долгосрочных вопросов, как можно было бы укреплять идентичность всех граждан Литвы“, – сказал он.
Консерватор также заявил, что Литва многого добилась, ограничив российские государственные каналы в стране. Однако он подчеркнул, что появляются новые сомнительные каналы, которые сложнее заблокировать.
„Роль традиционных СМИ уже снижается. Появляются различные другие каналы, такие как YouTube-каналы, социальные сети и т. д. Там гораздо сложнее поставить предохранители, но эти работы проделаны“, – сказал Л. Кащюнас.
В марте спикер парламента Саулюс Сквернялис упомянул о формировании пятой колонны. Правда, тогда он указал, что она формируется именно в Сейме. Об этом лидер Союза демократов „Во имя Литвы“ заявил после закрытого заседания Сейма, которое подверглось критике со стороны некоторых парламентариев.
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас тогда возразил С. Сквернялису, заявив, что он рассматривает подобные заявления как „конкурентное трение, а не реальность“.
В свою очередь, президент Гитанас Науседа также заявил, что в Литве усиливается так называемая пятая колонна, которая действует против интересов государства, и с ней необходимо „беспощадно бороться“. Правда, чуть позже в эфире телеканала LRT он призвал не доводить эту проблему только до уровня парламента. По мнению главы государства, это гораздо более глубокая проблема, корни которой нужно искать, прежде всего, в обществе.