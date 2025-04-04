Лидер консерваторов: необходимо ужесточить Уголовный кодекс для борьбы с пятой колонной

„По нашим нынешним формулировкам, это не прямое действие против Литвы, потому что это действие где-то в Украине. Но, видимо, мы все понимаем, что это действие против союзников Литвы, против тех, кто борется за нашу свободу и независимость. Поэтому очевидно, что надо тогда расставить так, чтобы это было надлежащим профилактическим инструментом. Для нас же суть – профилактика, чтобы таких случаев не было“, – продолжил председатель консерваторов.