Лидер демократов не исключает изменений в составе министерств после решения президента

„Действительно, такая позиция президента понятна, понятны и опасения. И „предохранитель“, высказанный президентом по поводу утверждения министров, мне понятен и приемлем“, - оценил позицию президента относительно кандидатов от партии „Заря Немана“ председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ С. Сквернялис.
„Обязательно найдутся профессиональные люди, технократы, которые, возможно, не будут руководствоваться какими-то предвзятыми представлениями, но захотят работать в правительстве по тем направлениям ответственности. Будучи беспартийным, будучи министром-технократом, он одновременно сохраняет определенную дистанцию и выполняет осмысленную работу. Но это их забота, как найти таких людей“, - сказал он.
С. Сквернялис не исключает, что из-за этого решения президента может измениться и пазл министерств, запланированный сейчас для коалиционных партий.
„Могут быть такие изменения, но, опять же, есть коалиционное соглашение. Судя по всему, эти общие квоты не изменятся, но между министерствами, если такое ожидание президента и премьер-министра будет согласовано, это вполне возможно“, - сказал он.
Однако лидер демократов не ответил прямо на вопрос, согласен ли он с рассуждениями лидера страны о том, что формирование коалиции с „Зарей Немана“ было ошибкой.
„Мы все можем (высказать – ELTA) свое мнение, оценить, что это ошибка. Это мнение президента. Мнение президента уважаемо. Но опять же, были ли альтернативы? Мы также думаем, что до вечера прошлой пятницы были альтернативы“, - сказал С. Сквернялис.
„Сейчас подписи поставлены, и, наверное, странно было бы называть что-то ошибкой, но главное (...) сейчас просто взяться за конкретную работу. И сегодня нет оснований говорить о том, что будущее правительство или большинство могут представлять угрозу с точки зрения отношения к антисемитизму и некоторым другим вещам. Даже в соглашении появился еще один более четкий пункт“, - подчеркнул он.