Лидер демократов не исключает изменений в составе министерств после решения президента

„Обязательно найдутся профессиональные люди, технократы, которые, возможно, не будут руководствоваться какими-то предвзятыми представлениями, но захотят работать в правительстве по тем направлениям ответственности. Будучи беспартийным, будучи министром-технократом, он одновременно сохраняет определенную дистанцию и выполняет осмысленную работу. Но это их забота, как найти таких людей“, - сказал он.

„Действительно, такая позиция президента понятна, понятны и опасения. И „предохранитель“, высказанный президентом по поводу утверждения министров, мне понятен и приемлем“, - оценил позицию президента относительно кандидатов от партии „Заря Немана“ председатель Союза демократов „ Во имя Литвы “ С. Сквернялис.

С. Сквернялис не исключает, что из-за этого решения президента может измениться и пазл министерств, запланированный сейчас для коалиционных партий.

„Могут быть такие изменения, но, опять же, есть коалиционное соглашение. Судя по всему, эти общие квоты не изменятся, но между министерствами, если такое ожидание президента и премьер-министра будет согласовано, это вполне возможно“, - сказал он.

Однако лидер демократов не ответил прямо на вопрос, согласен ли он с рассуждениями лидера страны о том, что формирование коалиции с „Зарей Немана“ было ошибкой.