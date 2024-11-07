Либералы в оппозиции после выбора социал-демократами партнера по коалиции

Предлагаемый социал-демократами на пост премьер-министра Гинтаутас Палуцкас в четверг вечером встретился с переговорной группой Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), которая пока не получила приглашения примкнуть к коалиции. Политик называет эту встречу вторичными консультациями.
„Это – вторичные консультации, это всё, что мы можем сказать“, – заявил журналистам Г. Палуцкас после встречи с переговорной группой СКЗЛ.
„Мы ничего не подтверждаем и не отрицаем, мы говорим, что это вторичные консультации, обмен информацией, уточнение. Это всё, что мы можем сказать по содержанию этих обсуждений“, – добавил он.
"Крестьяне" пока без приглашения в коалицию: утром всё должно проясниться
„Можно сказать, что они рассматривают, консультируются относительно высказанных на консультациях ожиданий других участников, и сейчас пытаются в очередной раз согласовать эти решения. Так что с нами еще раз обсудили то, что мы уже обсуждали – как еще можно сгладить углы, и утром всё должно проясниться“, – заявила А. Норкене журналистам после встречи с кандидатом в премьер-министры от Социал-демократической партии Литвы Гинтаутасом Палуцкасом.
По ее словам, СКЗЛ по-прежнему является потенциальным партнером по коалиции.
„Пока это действительно так“, – сказала А. Норкене.
Политик признается, что эти вторичные консультации с СДПЛ кажутся ей странными.
„К сожалению, эти правила игры сейчас диктуются не нами, и здесь зарождается какая-то новая часть нашей политической культуры, и давайте примем это как факт – именно так социал-демократы формируют коалицию“, – подчеркнула А. Норкене.
„Утром, до вручения удостоверений, я, по крайней мере, так надеюсь, что социал-демократы выскажут свой окончательный вариант решения“, – сказала она.
В. Чмилите-Нильсен: либералы будут работать в оппозиции
После того как социал-демократы решили пригласить в будущую правящую коалицию „Зарю Немана“, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что возглавляемая ею политическая сила будет работать в оппозиции.
„Социал-демократы предпочли лепить коалицию с „Зарей Немана“. Естественно, что после такого их решения фракция либералов будет работать в оппозиции“, – заявила В. Чмилите-Нильсен в письменном комментарии для Elta.