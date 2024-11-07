Либералы в оппозиции после выбора социал-демократами партнера по коалиции

Предлагаемый социал-демократами на пост премьер-министра Гинтаутас Палуцкас в четверг вечером встретился с переговорной группой Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), которая пока не получила приглашения примкнуть к коалиции. Политик называет эту встречу вторичными консультациями.

„Это – вторичные консультации, это всё, что мы можем сказать“, – заявил журналистам Г. Палуцкас после встречи с переговорной группой СКЗЛ.

„Мы ничего не подтверждаем и не отрицаем, мы говорим, что это вторичные консультации, обмен информацией, уточнение. Это всё, что мы можем сказать по содержанию этих обсуждений“, – добавил он.



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