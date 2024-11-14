Либералы Литвы: сотрудничество с "Зарей Немана" угрожает репутации страны

ELTA напоминает, что несмотря на критику со стороны зарубежных партнеров, Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), формировавшая правящее большинство, в понедельник подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и Союзом демократов „ Во имя Литвы “.

Участие в коалиции партии Р. Жемайтайтиса вызвало международную критику со стороны Польши, Германии и США. В ответ на негативные высказывания иностранных представителей Р. Жемайтайтис в понедельник публично обратился к представителям стран НАТО и ЕС в Литве, заверив, что его высказывания, принятые за антисемитские, были неверно истолкованы. Кроме того, он добавил, что публично извинился перед еврейской общиной за свои слова.