2024.11.14 11:06

Либералы Литвы: сотрудничество с "Зарей Немана" угрожает репутации страны

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Как утверждают в правлении Движения либералов, решение Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) пригласить в правящую коалицию партию Ремигиюса Жемайтайтиса Заря Немана“ наносит стране репутационный ущерб.

„Коалиция, сформированная с партией, которую возглавляет лидер, печально известный своей антисемитской риторикой и неспособный каким-либо образом отказаться от нее, наносит Литве репутационный ущерб, а невыполненное обещание вызывает у избирателей недоверие к политике. Уже в первые недели стало ясно, что будущий Сейм столкнется со многими вызовами“, – цитируются слова председателя партии Виктории Чмилите-Нильсен в пресс-релизе.

В свою очередь, либерал Эугениюс Гентвилас подчеркнул, что функционирование такой коалиции на европейском уровне немыслимо.

„Решение социал-демократов пригласить „Зарю Немана“ в коалицию открывает путь антисемитизму в Правительстве. Фракция Движения либералов еще в мае 2023 года объявила Р. Жемайтайтиса персоной нон грата – мы и впредь будем придерживаться этой позиции“, – подчеркнул политик.

ELTA напоминает, что несмотря на критику со стороны зарубежных партнеров, Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), формировавшая правящее большинство, в понедельник подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и Союзом демократов „Во имя Литвы“.

Участие в коалиции партии Р. Жемайтайтиса вызвало международную критику со стороны Польши, Германии и США. В ответ на негативные высказывания иностранных представителей Р. Жемайтайтис в понедельник публично обратился к представителям стран НАТО и ЕС в Литве, заверив, что его высказывания, принятые за антисемитские, были неверно истолкованы. Кроме того, он добавил, что публично извинился перед еврейской общиной за свои слова.

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